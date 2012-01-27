Радник Януковича про ПАРЄ: обіцяти не значить одружитися

Україна зробить висновки з резолюції Парламентської асамблеї Ради Європи.

Про це заявила радник президента Ганна Герман в ефірі 5 каналу в п'ятницю.

"Треба піднімати рівень життя людей, щоб захистити людей від кризи і працювати над тими зауваженнями, які ми отримали від Парламентської асамблеї Ради Європи", - зазначила вона.

"Президент вже відреагував. Він дав свої оцінки, він сказав, що треба працювати. Треба реформувати Україну", - уточнила радник президента.

"Ми безперечно кожну несприятливу ситуацію перетворимо в сприятливу, ми зробимо висновки з висновків Парламентської асамблеї Ради Європи, і будемо йти вперед", - додала політик.

Герман вважає, що можливість введення санкцій з боку Європи до України є перебільшеною.

"Я не люблю цього російського прислів’я, але воно тут дуже підходить: обіцяти ще не значить одружитися. Воно сюди дуже підходить", - заявила вона.

"Я думаю, що працювати ми будемо. Україну треба реформувати, рухати її вперед, і безперечно, Європа це оцінить. Цей документ ПАРЄ достатньо збалансований, але він показує ті слабкі ділянки, які треба змінювати. Ми і без них це знаємо, і без них це почали робити", - додала радник президента.

Герман заявила, що "треба спокійно ставитися до того, що опозиція постійно втягує нас в якісь війни, втягує в якісь внутрішні конфлікти".

"Опозиція тільки тим і займалася: вона просто забруднювала костюм влади і країни. І їй це вдалося. Треба віддати їй належне. Обляпати Україну опозиції вдалося", - зазначила вона.

Українська правда