В НУ кажуть, що роз’єднаність демсил веде Україну до загибелі

Політична партія «Наша Україна» провела на станції Крути в Чернігівській області заходи з нагоди 94-ї річниці подвигу Героїв Крут.

Як повідомили УНІАН в прес-службі партії, в акції із вшанування пам’яті української молоді, яка загинула в нерівному бою біля станції Крути 29 січня 1918 р., відстоюючи зі зброєю в руках незалежність Української держави, взяли участь представники президії, народні депутати-«нашоукраїнці», представники молодіжного руху, громадських організацій та інших патріотичних партій.

Виступаючи на мітингу, голова Чернігівської обласної організації партії Микола ОНІЩУК сказав: «Сьогодні ми вшановуємо пам'ять української молоді, яка загинула, захищаючи Українську державу, і схиляємо голови перед героїзмом цих юнаків». Він відзначив, що нині перед Україною стоять не менш значущі виклики, що стосуються нашого права на власну історію, власних героїв, на право мати власну мову й землю, на незалежну правову державу.

«Зараз, як ніколи, важливим є усвідомлення того, що тільки єдність може зберегти нашу державу, зробити її рівною в сім’ї європейських народів», - наголосив М.ОНІЩУК.

В той же час керівник Центрального виконкому «Нашої України», Герой України Сергій БОНДАРЧУК вшанував сьогодні пам'ять Героїв Крут біля храму св. Миколи Чудотворця у парку «Аскольдова могила».

Зокрема, він разом з активістами «Нашої України» взяв участь у вічі з нагоди 94-ї річниці бою, який відбувся у січні 1918 року. Сотні киян зібралися у столиці на станції метро «Арсенальна» і пройшли урочистою ходою до парку «Аскольдова могила», біля храму св. Миколи Чудотворця.

С.БОНДАРЧУК разом з учасниками віча поклав квіти до пам’ятника героям, взяв участь у богослужінні та освяченні нового гранітного Хреста, встановленого на Аскольдовій могилі на початку січня.

«Згадуючи Героїв Крут, саме час сказати чітко і однозначно: роз’єднаність і бездіяльність демократичних сил веде Україну до загибелі. Подвиг Крутянців нагадує нам про те, що Батьківщину потрібно відстоювати не лише закликами, а й конкретними діями», - сказав С.БОНДАРЧУК.