Кравчук питає, де краще: у процесі чи над ним

Екс-президентУкраїни, керівникнауково-експертноїгрупиз підготовкиКонституційноїАсамблеї Леонід Кравчук в ефірі "ШустерLive" розкритикував опозицію за небажання працювати в Конституційній асамблеї.

"Я розумію, що в кожної партії є свої проблеми. Але це їх особисті проблеми, проблеми їх лідерів. Хтось когось не зрозумів або перевищив повноваження. Я вас запрошую до асамблеї, кожному буде надане слово", - заявив він.

"Я питаю в опозиції: де краще бути в процесі чи над процесом? Якщо ви будете над процесом, то ви і залишитесь "над". Якщо ви не потрапите до Верховної Ради, якщо не подолаєте 5%, над цим процесом ви будете до скону віку", - наголосив Кравчук.

Як повідомляв УНІАН, 21 лютого 2011 року Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав указ про підтримку ініціативи Президента України у 1991-1994 роках Л.КРАВЧУКА щодо створення Конституційної Асамблеї для підготовки змін до Конституції України.

В.ЯНУКОВИЧ створив Науково-експертну групу з підготовки Конституційної Асамблеї. Група має узяти до відома запропоновану Л.КРАВЧУКОМ концепцію реформування Конституції України.