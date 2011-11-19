Кравчук: за два місяці буде створена Конституційна Асамблея

Екс-Президент України, керівник Науково-експертної групи з підготовки Конституційної Асамблеї Леонід КРАВЧУК заявив, що Конституційна Асамблея з підготовки змін до Основного Закону буде створена у грудні 2011 року - січні 2012 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Л.КРАВЧУК заявив учора на прес-конференції.

Л.КРАВЧУК зауважив, що головна проблема полягатиме у визначенні складу Конституційної Асамблеї, до якої має увійти близько 100 осіб.

“Ми вже практично завершили роботу над трьома важливими документами: концепція утворення Конституційної Асамблеї, положення про Конституційну Асамблею. І третій документ – робочий, внутрішній”, – повідомив керівник групи.

Він також зазначив, що орієнтовно 7 грудня відбудеться зібрання, на якому буде остаточно затверджено і передано ці документи Президенту.

“Таким чином можна буде говорити, що перший етап роботи над утворенням Конституційної Асамблеї ми вже пройдемо”, – сказав Л.КРАВЧУК.

Як повідомляв УНІАН, 21 лютого 2011 року Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав указ про підтримку ініціативи Президента України у 1991-1994 роках Л.КРАВЧУКА щодо створення Конституційної Асамблеї для підготовки змін до Конституції України.

В.ЯНУКОВИЧ створив Науково-експертну групу з підготовки Конституційної Асамблеї. Група має узяти до відома запропоновану Л.КРАВЧУКОМ концепцію реформування Конституції України.