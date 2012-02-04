Янукович: консорціум з ГТС обговорюють 3 роки, а Україна не отримала ані цента

Питання створення трьохстороннього консорціуму з управління і модернізації української газотранспортної системи як ніколи актуальне.

Про це сказав Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ на прес-конференції в Мюнхені, коментуючи свою розмову з державним секретарем США Хілларі КЛІНТОН.

«Питання консорціуму, як ніколи актуальне і нам потрібно його вирішувати разом з Росією і Європейським Союзом», - сказав Президент.

Він також зазначив, що на сьогоднішній день Єврокомісія володіє стовідсотковою інформацією стосовно українсько-російських газових переговорів.

В.ЯНУКОВИЧ зауважив, що це питання не є новим, і обговорюється вже три роки, але Україна від цього не отримала «ні цента допомоги».

Саме тому, зауважив В.ЯНУКОВИЧ, Україна виступає з ініціативою вироблення єдиних правил гри на енергетичному ринку.

Він наголосив на важливості питання енергетичної безпеки, яке має розглядатись європейською спільнотою так само уважно, як і питання військової безпеки.