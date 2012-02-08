Гриценко: якщо передчасно "засвітити" кандидатів, їх просто пересаджають

«Єдиного списку від усіх опозиційних партій в Україні не буде. Цього не хочуть "Фронт змін", «Батьківщина» та ВО «Свобода». Вони вирішили йти на вибори окремо. Але це не трагедія», - заявив в інтерв’ю газеті «Львівська пошта» голова партії «Громадянська позиція» Анатолій ГРИЦЕНКО.

Втім, за його словами, опозиціонери ще можуть домовитися між собою і у мажоритарних округах спільно погодити своїх кандидатів.

Водночас А.ГРИЦЕНКО зазначив, що не поділяє думки, щоб уже у лютому назвати по одному кандидату від опозиції в кожному окрузі.

«Як людина військова, я прораховую дії на кілька кроків наперед. Погодьтеся, ніхто сьогодні не може гарантувати, що через місяць не опиниться за ґратами. Якщо безпідставно і незаконно арештовують міністрів і прем’єрів, то ми свідомі, що те саме лише в більших масштабах відбувається по всій країні: людей, чиї прізвища громаді невідомі, тисячами кидають за ґрати», - наголосив він.

Голова партії «Громадянська позиція» нагадав, під час місцевих виборів 2010 року сильних кандидатів на посаду мера міста, селищного голови за надуманими сценаріями кидали за ґрати і знімали з реєстрації. Саме тому, на його думку, зараз не можна називати прізвища кандидатів і підставляти їх під вогонь, а потім опинитися в ситуації, коли в бюлетені узагалі не буде представника опозиції.

«Я пропонуватиму колегам по опозиції висувати з початком виборчої кампанії 3-4 сильних кандидати від різних партій, яких поважає громада і які можуть перемогти. Нехай вони відстоюють спільну опозиційну платформу, нехай кожен із них агітує за свою партію, але, наприклад, за місяць до виборів вони збираються і оцінюють свої шанси – хто реально має підтримку людей. Якщо чітко невідомо, проводять незалежне опитування і залишають у виборчому бюлетені одного. Решта – знімуть свої кандидатури», - підкреслив А.ГРИЦЕНКО.