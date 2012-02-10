Патріарх Філарет передав для Тимошенко лист

Предстоятель Української православної церкви Київського Патріархату, Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет через адвокатів передав свій лист Юлії ТИМОШЕНКО, яка зараз перебуває у Качанівській виправній колонії.

Як повідомляється на офіційному сайті Ю.ТИМОШЕНКО, відповідний лист Патріарх Філарет написав у відповідь на її привітання з нагоди 50-річчя рукоположення на єпископа та 45-річчя служіння на Київський кафедрі.

"Зі слів вітання бачу, що хоча Ви і зазнаєте складних життєвих випробувань - але переносите їх по-християнськи, з вірою в Бога і надією на Нього", - написав Патріарх Філарет у своєму листі до Ю.ТИМОШЕНКО.

Предстоятель Української православної церкви Київського Патріархату благословив Ю.ТИМОШЕНКО та побажав, щоб Господь допоміг їй "пройти цим скорботним шляхом, зміцнив духовні та тілесні сили".

Голова УПЦ КП також повідомив, що молиться за Ю.ТИМОШЕНКО та її родину.