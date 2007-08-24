На урочистому прийомі немає ні Януковича, ні Тимошенко, ні Луценка, ні Мороза

На урочистому прийомі на честь Дня Незалежності України, що проходить у Софії Київській, присутні більше тисячі запрошених. Це представники дипломатичних установ, акредитованих в Україні, та українських посольств за кордоном, глави різних конфесій, урядовці, депутати Верховної Ради України різних скликань, губернатори, діячі культури та мистецтв, журналісти.

Водночас, на прийомі немає прем’єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА і переважної більшості міністрів (журналісти помітили лише міністра закордонних справ України Арсенія ЯЦЕНЮКА і міністра культури і туризму України Юрія БОГУЦЬКОГО), не прийшов і голова Верховної Ради України п’ятого скликання Олександр МОРОЗ, а також представники парламентської коаліції (журналісти помітили лише соціаліста Івана БОКОГО). Немає на прийомі і лідера блоку “Наша Україна – Народна Самооборона” Юрія ЛУЦЕНКА та лідери БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО, хоча представників цих політичних сил досить багато.