«Мільйони Забзалюка» віддали онкохворим дітям

Фракція «БЮТ-Батьківщина» передала 3,6 млн. грн. на допомогу онкохворим дітям, бо влада не виділяє кошти на їх лікування.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві фракції «Блок Юлії Тимошенко – «Батьківщина» у Верховній Раді України.

«Після проведення політичної акції з викриття корупції у стінах Верховної Ради України, фракція «Блоку Юлії Тимошенко – «Батьківщина» за результатами цієї акції передає Центру дитячої онкогематології і трансплантації кісткового мозку Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» 3,6 мільйони гривень на лікування важкохворих дітей з онкологічними захворюваннями», - сказано у документі.

При цьому у фракції заявили, що «нині діюча влада в Україні дозволяє собі купувати за державні кошти золоті унітази, будувати царські маєтки в «Межигір’ї», купувати гелікоптери та оздоблювати літаки злотом і мармуром. В той же час, ця влада фактично припинила державне фінансування медичних установ для закупки необхідних ліків, обладнання та забезпечення належних умов для лікування онкохворих дітей. Внаслідок катастрофічного недофінансування таких закладів як Центр дитячої онкогематології і трансплантації кісткового мозку влада позбавляє дітей конституційного права на життя. Адже при відповідному матеріальному забезпеченні діти з онкологічними захворюваннями можуть бути вилікувані. Наші вітчизняні лікарі мають для цього достатній кваліфікаційний рівень і володіють високими професійними знаннями і вміннями. Завдяки їхній відданості, в умовах, хронічного дефіциту ліків, належних умов і обладнання, вони зуміли повернути радість повноцінного життя сотням дітей і подарувати щастя їхнім батькам».

У «БЮТ-Батьківщина» зауважили, що влада не допомагає незаможним родинам, як не можуть оплатити лікування хворих дітей. «Однак в Україні залишається ще величезна кількість сімей, у яких важкохворі діти потребують негайної допомоги. Окрім майстерності лікарів, для повернення до повноцінного життя дітям потрібні дорогі лікарські препарати. Але влада не робить нічого, щоб допомогти медпрацівникам рятувати життя маленьких громадян. Державні кошти спрямовуються на розвиток корупції, підкупи, шантаж, задоволення особистих потреб, а медики та батьки важкохворих дітей залишились наодинці зі своїми проблемами та марними сподіваннями на допомогу», - сказано у заяві.

У «БЮТ – «Батьківщина» наголосили, що саме тому фракція вирішила передати 3,6 млн. грн. на допомогу, лікування та забезпечення необхідними медикаментами дітей з важкими онкозахворюваннями.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 лютого, фракція "БЮТ-Батьківщина" передала Центру дитячої онкогематології і трансплантації кісткового мозку національної дитячої спеціалізованої лікарні «ОХМАТДИТ» 3,6 млн. грн., які, як стверджують у фракції, нібито отримав народний депутат України Роман ЗАБЗАЛЮК від лідера групи «Реформи заради майбутнього» Ігоря РИБАКОВА за перехід з опозиційної фракції до цієї групи.