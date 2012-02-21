Томенко пояснив, чому БЮТ не підтримає зону вільної торгівлі СНД

Фракція “БЮТ-Батьківщина” не готова голосувати за ратифікацію угоди про створення зони вільної торгівлі в рамках Співдружності Незалежних Держав.

Про це заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО заявив в ефірі телеканалу ТВі.

“Ми поки не готові голосувати”, - сказав М.ТОМЕНКО.

За словами віце-спікера, він ознайомився з угодою, хоча офіційно вона до парламенту не надходила. М.ТОМЕНКО наголосив, що, виходячи з положень угоди, Україна знаходиться в невигідній ситуації в питанні обігу сільськогосподарської продукції.

“Ми маємо велику кількість обмежувальних норм через мито, тарифи і по Росії, і по Білорусі, і по Казахстану”, - додав М.ТОМЕНКО.

На його переконання, якщо ратифікація угоди стане лише політичним жестом і не принесе жодної економічної вигоди, то така угода Україні не потрібна.

Крім того, М.ТОМЕНКО наголосив, що він проти такого “шоу”, коли парламенти України і Росії в один і той самий день ратифікуватимуть угоду.

“Час політичного пафосу пройшов”, - сказав він, додавши, що позитивно ставиться до заяв представників парламентської більшості щодо їхньої неготовності ратифікувати угоду про ЗВТ в рамках СНД.

Як повідомляв УНІАН, під час зустрічі з головою Державної думи Федеральних зборів Російської Федерації Сергієм НАРИШКІНИМ прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ висловив сподівання, що незабаром угоду про ЗВТ у рамках СНД буде передано на ратифікацію до Верховної Ради.

Також С.НАРИШКІН повідомив, що Україна і Росія домовилися про синхронну ратифікацію угоди про ЗВТ у рамках СНД, проте голова фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ заявив, що Верховна Рада наразі не готова до її синхронної ратифікації.

Довідка УНІАН. 18 жовтня 2011 р. у Санкт-Петербурзі (Росія) прем`єр-міністри країн-членів СНД підписали угоду про створення зони вільної торгівлі. Договір про ЗВТ підписали Росія, Україна, Білорусь, Казахстан, Вірменія, Таджикистан, Молдова і Киргизія. Договір не підписали Азербайджан, Туркменістан і Узбекистан. Втім, було заявлено, що ці країни планують приєднатися до Договору.