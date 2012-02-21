Луценко налаштований спокійно, «по-бойовому»

Незалежно від того, обвинувальний чи виправдовувальний вирок винесе Печерський районний суд Києва 27 лютого екс-міністру внутрішніх справ України Юрію ЛУЦЕНКУ, він оскаржуватиме його в Європейському суді з прав людини.

Про це вчора на прес-конференції в УНІАН повідомила його дружина, яка одночасно є громадським захисником в суді, Ірина ЛУЦЕНКО.

«Незалежно від того, який буде вирок, ми будемо оскаржувати його в Європейському суді з метою добитися права на справедливий суд і будемо оскаржувати ті порушення, які були допущені при судовому розгляді справи… В будь-якому випадку ми зупинятися не будемо», - сказала І.ЛУЦЕНКО.

При цьому вона зауважила, що її чоловік «налаштований спокійно, по-бойовому». «Він впевнений, що рішення Європейського Суду буде справедливим, на його користь», - зазначила І.ЛУЦЕНКО.