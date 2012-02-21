На Дніпропетровщині створять сім індустріальних парків

До 2025 року на території Дніпропетровської області буде створено 7 індустріальних парків.

Про це журналісту ІА «Мост-Днепр» розповів директор Дніпропетровського регіонального інвестиційного агентства (ДІА) Анатолій КОМІРНИЙ.

За його словами, «в рамках затвердженої «Комплексної стратегії розвитку Дніпропетровського області до 2015 року», розробленої під керівництвом губернатора Олександра ВІЛКУЛА, однією з ключових ініціатив є підвищення інвестиційної привабливості регіону за допомогою створення спеціалізованих майданчиків з урахуванням численних переваг регіону. Згідно зі світовим досвідом, однією з найкращих практик у даному питанні є створення індустріальних парків (ІП)».

Експерт зазначив, що інвестори, які братимуть участь у створенні ІП на території області, зможуть збільшити показник NPV (чистий дисконтований дохід) своїх проектів на 20-40%.

Це можливо за рахунок економії витрат на пошук і підготовку необхідних майданчиків для початку будівництва, а саме - проведення топозйомки, геолого-пошукових робіт, підведення необхідних інженерних комунікацій тощо. Також бізнесу, який працюватиме в регіоні, гарантують контроль за дотриманням термінів від моменту початку інвестування до моменту запуску виробництва. Це можливо завдяки підтримці ДІА у проходженні дозвільних процедур. У разі спільної участі у створенні індустріальних парків для інвесторів існує можливість звільнення або зниження витрат на обов`язкову пайову участь за рахунок спільного користування об`єктами інженерної і транспортної інфраструктури.

За словами А.КОМІРНОГО, також сприятливими чинниками для залучення інвесторів є велика місткість внутрішнього ринку області - 3 млн. жителів, 104 тис. підприємств в усіх галузях економіки, розвинена транспортна інфраструктура і кваліфікований персонал.

«Всі ці показники дають можливість інвесторам сумарно збільшити NPV своїх проектів на 20-40% і знизити терміни окупності проекту», - зазначив А.КОМІРНИЙ.

Нагадаємо, що за підсумками 2011 року Дніпропетровська область займає перше місце серед регіонів України із залучення іноземних інвестицій - 1 млрд. дол. (8 млрд. дол. загалом за період з 1991 по 2011 рр.). Сьогодні інвестиції в економіку області здійснюють 27 країн світу, серед яких - США, Велика Британія, Німеччина, Австрія, Росія.