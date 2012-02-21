Круглий стіл «Вибори-2012»

У четвер, 23 лютого, о 14:30 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «Вибори-2012». Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна. Питання, винесені на обговорення: 1. Перспективи опозиції. 2. Чи зуміє опозиція об'єднатися? 3. Хто змінить закон про вибори? 4. Економічна ситуація в Україні напередодні виборів. 5. Уряд Азарова: хто наступний? 6. Чи визнають ЄС і США легітимним вибори без участі в них опозиції? Учасники круглого столу: Микола КАТЕРИНЧУК – народний депутат, глава Європейської партії України Олег ЗАРУБІНСЬКИЙ – народний депутат України, Народна партія (Блок Литвина) Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО – народний депутат України, Партія регіонів Сергій СОБОЛЄВ – народний депутат України, партія «Реформи і порядок» (БЮТ-Б) Андрій ІЛЬЄНКО – член політради В «Свобода» Владимир КУРІННИЙ – заступник голови Центрального виконкому партії «УДАР» («Український демократичний альянс за реформи»). Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230-49-62. Увага, адреса Інституту Горшеніна змінилася! Нова адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Воровського, 4.

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