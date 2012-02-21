Круглий стіл «Вибори-2012»
У четвер, 23 лютого, о 14:30 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «Вибори-2012».
Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна.
Питання, винесені на обговорення:
1. Перспективи опозиції.
2. Чи зуміє опозиція об'єднатися?
3. Хто змінить закон про вибори?
4. Економічна ситуація в Україні напередодні виборів.
5. Уряд Азарова: хто наступний?
6. Чи визнають ЄС і США легітимним вибори без участі в них опозиції?
Учасники круглого столу:
Микола КАТЕРИНЧУК – народний депутат, глава Європейської партії України
Олег ЗАРУБІНСЬКИЙ – народний депутат України, Народна партія (Блок Литвина)
Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО – народний депутат України, Партія регіонів
Сергій СОБОЛЄВ – народний депутат України, партія «Реформи і порядок» (БЮТ-Б)
Андрій ІЛЬЄНКО – член політради В «Свобода»
Владимир КУРІННИЙ – заступник голови Центрального виконкому партії «УДАР» («Український демократичний альянс за реформи»).
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