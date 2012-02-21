Круглий стіл «Вибори-2012»

16:37, 21 лютого 2012
Політика
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У четвер, 23 лютого, о 14:30 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «Вибори-2012».

Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна.

Питання, винесені на обговорення:

1. Перспективи опозиції.

2. Чи зуміє опозиція об'єднатися?

3. Хто змінить закон про вибори?

4. Економічна ситуація в Україні напередодні виборів.

5. Уряд Азарова: хто наступний?

6. Чи визнають ЄС і США легітимним вибори без участі в них опозиції?

Учасники круглого столу:

Микола КАТЕРИНЧУК – народний депутат, глава Європейської партії України

Олег ЗАРУБІНСЬКИЙ – народний депутат України, Народна партія (Блок Литвина)

Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО – народний депутат України, Партія регіонів

Сергій СОБОЛЄВ – народний депутат України, партія «Реформи і порядок» (БЮТ-Б)

Андрій ІЛЬЄНКО – член політради В «Свобода»

Владимир КУРІННИЙ – заступник голови Центрального виконкому партії «УДАР» («Український демократичний альянс за реформи»).

Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230-49-62.

Увага, адреса Інституту Горшеніна змінилася!

Нова адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Воровського, 4.

 

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