Ющенко не виключає, що Тимошенко ще стане Президентом України

Колишній Президент України Віктор ЮЩЕНКО не виключає, що екс-прем’єр-міністр, лідер «Батьківщини» Юлія ТИМОШЕНКО ще стане Президентом України

Про це він сказав у програмі «Портрети» на «5 каналі».

Зокрема, під час бліц-опитування В.ЮЩЕНКО відповів: «Можливо» на запитання «Чи може Ю.ТИМОШЕНКО стати ще Президентом». На уточнююче запитання, на його думку, скоріше так чи скоріше ні, він відповів: «Скоріше можливо».

Також в ході програми він розповів, що між ним і Ю.ТИМОШЕНКО ніколи не було «романтичних» відносин, при цьому зауваживши, що у час, коли він призначив Ю.ТИМОШЕНКО віце-прем’єром у своєму уряді, була складна ситуація і було не до цього. В.ЮЩЕНКО зазначив, що "завжди цінував відносини" з Ю.ТИМОШЕНКО.

Крім того, В.ЮЩЕНКО висловив впевненість, що йому не загрожує «доля ТИМОШЕНКО опинитись за гратами». «А за що?», - запитав він і категорично спростував чутки, що його «не чіпають, бо він домовився з владою». Екс-Президент переконаний, що для нього немає жодного ризику щодо кримінального переслідування.

Він сказав, що є незалежною людиною на запитання, чи є він опозиціонером. «Я поясню – опозиція це ті, хто уособлює себе проти влади. А я кажу, що для мене ця влада така сама, як і для більшості моєї нації, політичних сил, опозиції… але сказати, що влада у нас погана і далі більше нічого не робити і бути при цьому опозицією, я думаю, що це позиція не до кінця сумлінна. Мало говорити про те, що ти опозиціонер, треба говорити про свій план для країни», - наголосив В.ЮЩЕНКО.