Литвин сподівається на підвищення пенсії

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН сподівається, що під час внесення змін до державного бюджету на цей рік буде збільшено видатки на пенсії, зарплати і соціальні виплати.

Про це він заявив сьогодні на прес-конференції в місті Новоград-Волинському Житомирської області, повідомили УНІАН у прес-службі ВР.

За словами спікера, «це є спільною позицією Президента України, уряду і парламенту».

Відповідаючи на запитання, В.ЛИТВИН наголосив, що чинне законодавство передбачає високий рівень захисту, зокрема, ветеранів і афганців. Разом з тим, зазначив він, є проблема реалізації законів.

Спікер також наголосив на важливості неухильного виконання існуючої законодавчої бази у цій сфері та уникнення ухвалення популістських законів, які не мають реального фінансового забезпечення.