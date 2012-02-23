Азаров просить не лякати українців дефолтом
14:17, 23 лютого 2012Політика
1629 0
"Спокійно працюйте і не думайте"
Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ запевняє, що в Україні дефолту не буде.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам на брифінгу в Житомирській області.
«Давайте ми не лякатимемо наших людей такими гучними словами, як дефолт. Хто там, що там, куди поставив, на яке місце. У Україні не буде жодних дефолтів. Спокійно працюйте і не думайте», - сказав прем`єр-міністр.
При цьому М.АЗАРОВ підкреслив, «це у уряду і Національного банку має бути головний біль»
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter