Експерт: судова експертиза у справі Тимошенко проводилася під примусом

Судова експертиза у справі колишнього прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО проводилася під примусом та з очевидними численними порушеннями існуючих принципів та методик дослідження.

Таку заяву в програмі «Знак оклику» на телеканалі ТВі27 лютого зробив провідний експерт Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ) при Міністерстві юстиції України Олександр ІВАНИЦЬКИЙ.

Експерт наголосив, що при підготовці експертизи у справі проти Ю.ТИМОШЕНКО, експертів викликали на роботу у суботу та не відпускали більше двох діб, поки ті не підписали все необхідне. «Здійснювався тиск на експертів, оскільки справа дуже непроста і викликає багато сумнівів», - зазначив він.

О.ІВАНИЦЬКИЙ також повідомив про тиск на експерта у справі Юрія ЛУЦЕНКА Надію ЗВЄЗДІНУ, яка здійснювала почеркознавчу експертизу і яку примушували давати «певні категоричні висновки». Як зауважили автори «Знаку оклику», експерт померла у віці 51 рік – у неї зупинилося серце. За словами адвоката Ю.ЛУЦЕНКА Олексія БАГАНЦЯ, ця почеркознавча експертиза є одним з доказів обвинувачення, тому після свідчень експерта О.ІВАНИЦЬКОГО адвокати можуть вимагати вилучення цього доказу зі справи.

Журналісти ТВі зазначають, що експертів примушують підписувати те, що вимагає обвинувачення та навіть змінювати зміст експертиз відповідно до рекомендацій прокуратури. «Шантажем та погрозами вимушують підписувати те, що вимагає обвинувачення та, навіть змінювати їх відповідно до побажань прокуратури», - наголошують автори програми «Знак оклику».

Вони зазначають, що експерт КНДІСЕ О.ІВАНИЦЬКИЙ виконував експертизи у багатьох кримінальних справах, в тому числі резонансних.

Водночас, директор КНДІСЕ Олександр РУВІН категорично спростував заяви О.ІВАНИЦЬКОГО, назвавши їх безпідставними.