Міністр освіти й науки Станіслав НІКОЛАЄНКО вважає, що сьогоднішнє політичне протистояння підштовхує економіку України. Про це він заявив сьогодні на прес-конференції у Вінниці.

Як передає кореспондент УНІАН, за словам С.НІКОЛАЄНКА, "певним чином політичне протистояння між двома угрупованнями, яке сьогодні є, підштовхує економіку". На думку міністра, на економіку позитивно впливає те, що політичні сили, які конфліктують, не дозволяють один одному використовувати за власним бажанням бюджетні кошти. "Одне угруповання контролює інше, щоб те не заглибилось у бюджетну касу. Це протистояння, з одного боку, шкодить, а з іншого боку - не дозволяє здійснювати "дерибан" державних коштів", - вважає С.НІКОЛАЄНКО.

Міністр також додав, що під час такого протистояння полегшилась можливість проводити освітні програми. "Мені у такій ситуації легше проводити якісь освітні програми. Я точно знаю, що за будь-якого уряду, чи то під керівництвом Тимошенко, чи Петренко, чи Януковича, після виборів у перший рік держпідтримка й фінансування таких програм буде у непринадному стані", - сказав С.НІКОЛАЄНКО.

Міністр зауважив, що поки політики домовляються, "тут себе знаходять охорона здоров’я, культура і вчителі".