Партія регіонів встановить веб-камери на виборчих дільницях

Харківська обласна організація Партії регіонів на виборах до Верховної Ради України встановить на виборчих дільницях веб-камери.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції голова Харківської облдержадміністрації, керівник Харківської облорганізації Партії регіонів Михайло ДОБКІН.

За його словами, веб-камери будуть встановлені на більшості дільниць з метою контролю за ходом голосування та уникнення будь-яких порушень.

«На більшості дільниць в Харківській області будуть встановлені веб-камери. Будь-хто зможе перевірити, як проходить голосування. Обладнаємо найбільші дільниці, поставимо своєрідний фільтр, щоб потім уникнути провокацій», - сказав М.ДОБКІН і додав, що «Партія регіонів як ніяка інша буде «боротися за чистоту виборів».

За його словами, загалом у Харківській області близько 1700 виборчих дільниць. Для оснащення найбільших з них «на регіональному рівні» буде створено спеціальну програму, і «Партія регіонів все оплатить».

М.ДОБКІН також сказав, що через пресу сьогодні він запрошує до спільної роботи з оснащення дільниць в Харківській області інші партійні організації краю, які зацікавлені в проведенні прозорих і чесних виборів.