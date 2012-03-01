Євгенія Тимошенко бере участь у саміті ЄНП

16:44, 01 березня 2012
Політика
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«Батьківщину» представляє Немиря

Євгенія Тимошенко під час круглого столу на щодо кризи прав людини в Україні. Київ, 9 лютого
Донька колишнього прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО Євгенія бере участь у саміті Європейської народної партії (ЄНП).

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, Є.ТИМОШЕНКО щойно прибула на саміт, щоб взяти участь у пленарному засіданні, на якому, серед іншого, планується обговорити ситуацію з ув’язненням лідерів української опозиції Ю.ТИМОШЕНКО та Юрія ЛУЦЕНКА.

Як повідомляв УНІАН, партію Ю.ТИМОШЕНКО «Батьківщина» на саміті представляє перший заступник голови Григорій НЕМИРЯ.

 

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