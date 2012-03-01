До Тимошенко просяться шведські депутати
18:12, 01 березня 2012Політика
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Вже написали начальнику колонії
|Григорій Немиря
Як передає кореспондент УНІАН, про це українським журналістам у Брюсселі повідомив перший заступник голови партії «Батьківщина» Григорій НЕМИРЯ.
«Вони написали звернення до голови пенітенціарної служби і начальника колонії», – сказав він.
Г.НЕМИРЯ додав, що ці представниці шведського парламенту закликали жінок Європи проявити солідарність із Ю.ТИМОШЕНКО.
При цьому він наголосив, що візит, запланований на 5 березня, має стати лише першим у рамках реалізації ініціативи згаданих шведських депутатів.
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