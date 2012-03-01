Тимошенко в Брюсселі обговорювали 45 хвилин

Депутат Європарламенту, голово польської делегації в групі народних партій Європарламенту Яцек САРЮШ-ВОЛЬСЬКИЙ заявляє, що лідери Європейської народної партії (ЄНП) на сьогоднішньому саміті протягом 45 хвилин обговорювали ситуацію з ув’язненою колишнім прем’єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО.

Про це він розповів власному кореспондентові УНІАН у Брюсселі по завершенню саміту.

“В цілому, близько 45 хвилин говорили про Юлю, про її перебування у в’язниці, її стан здоров’я, лікарів і про необхідність її звільнення”, – сказав депутат.

Він зазначив, що перший заступник голови партії “Батьківщина” Григорій НЕМИРЯ ознайомив учасників саміту із розвитком подій.

“Він багато говорив про те, що відбувається з нею, і (колишнім міністром внутрішніх справ – УНІАН) Юрієм ЛУЦЕНКОМ. Він описав ситуацію, закликав до солідарності. Було обговорення стану здоров’я Юлії, і навіть (Федеральний канцлер Німеччини – УНІАН) Ангела МЕРКЕЛЬ говорила про місію німецьких лікарів”, – уточнив Я.САРЮШ-ВОЛЬСЬКИЙ.

Депутат зазначив, що поява словосполучення «політичні в’язні» у резолюції, ухваленій Президією ЄНП сьогодні, фактично означає, що Україна в очах європейських політиків починає все більше нагадувати Білорусь. “Це – в одній категорії”, – сказав він.

Говорячи про можливість впливу Європи на ситуацію в Україні, Я.САРЮШ-ВОЛЬСЬКИЙ зазначив, що ЄС продовжує чинити політичний тиск на офіційний Київ.

“Європа чинить політичний тиск. Угода про асоціацію готова, але не підписана. І тиск дипломатичний продовжується”, – заявив євродепутат.

Він також не виключив можливості застосування санкцій стосовно України в майбутньому. “Цього не можна виключати”, – сказав депутат, відповідаючи на запитання УНІАН.