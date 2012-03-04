Гриценко сказав, що йому заважає об'єднатися з Кличком

Лідер партії «Громадянська позиція», народний депутат від НУ-НС Анатолій ГРИЦЕНКО не планує балотуватися на посаду мера Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив в ефірі «5 каналу» учора ввечері.

Зокрема, відповідаючи на запитання, чи буде він претендувати на посаду мера, А.ГРИЦЕНКО сказав: «Не планував. Я не бачу необхідності іти на вибори мера Києва в цій ситуації». Він наголосив, що в даному випадку краще робити щось інше на іншому напрямку.

В той же час А.ГРИЦЕНКО запевнив, що підтримає на цю посаду кандидатуру лідера партії «УДАР» Віталія КЛИЧКА, якщо той вирішить балотуватися. «Якщо Віталій поставить собі це за мету - я його підтримаю», - додав народний депутат.

Говорячи про перепони, які заважають партіям «УДАР» та «Громадянська позиція» об’єднатися, попри попередні декларації, А.ГРИЦЕНКО зауважив, що це можливо лише за умови, якщо з партії В.КЛИЧКА будуть виключені ті люди, які нині працюють з владою.

«Об’єднання з партією «УДАР» Віталія КЛИЧКА відбудеться за однієї умови - якщо з цієї партії будуть вилучені «тушки», - сказав він. Крім того, додав А.ГРИЦЕНКО, з партії В.КЛИЧКА мають піти люди, що мають кримінальне минуле.