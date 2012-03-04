Чорновіл: Янукович зробив із Тимошенко політика і тепер боїться її

Президент Віктор Янукович знищив собі репутацію у світі, і її вже не відновити.

Про це в інтерв'ю "Газеті по-українськи" сказав позафракційний народний депутат Тарас Чорновіл.

"Нещодавно літав з офіційною делегацією до Люксембургу. До України ставляться із співчуттям. Навіть від Лукашенка чекають несподіваних кроків — аби посварився з Росією, випустив політв'язнів. Від Януковича вже нічого не чекають. Його поховали повністю. Очікують, доки він добуде термін", - зазначив депутат.

На його думку, Янукович зробив із Тимошенко політика й тепер боїться її більше за санкції Заходу.

"Рік тому Тимошенко з усіх сил намагалася довести Тягнибоку і Яценюку, що вона головна в опозиції. Ті — молодші, мають добрі зуби, тому Тимошенко ставала схожою на старіючу маразматичну даму, що з усіма свариться, конфліктує і щомісяця втрачає по відсотку рейтингу. Якби її не посадили, через рік ми забули б про існування Тимошенко. Її партія розсипалася б, як картковий дім", - сказав політик.