Томенко: зустріч «Президент – лідери всіх фракцій» не має сенсу

Заступник Голови Верховної Ради України, один із лідерів партії «Батьківщина» Микола ТОМЕНКО вважає, що проведення зустрічі в форматі «Президент України – лідери всіх фракцій парламенту» не має жодного сенсу.

Про це він заявив в інтерв’ю УНІАН.

За словами віце-спікера, наразі жодних офіційних запрошень з Адміністрації Президента на таку зустріч не надходило.

«Формат зустрічі у Президента за участю керівників всіх фракції не має жодного сенсу та не потрібний, бо нічого не вирішує», - сказав він.

М.ТОМЕНКО зауважив, що дискусії між керівниками фракцій у ВР проходять систематично в стінах парламенту і наразі себе вичерпали.

«Представники фракцій більшості не мають мандату на ухвалення цілої низки рішень, особливо в частині виконання вимог Резолюції ПАРЄ щодо участі у виборах Юлії ТИМОШЕНКО та Юрія ЛУЦЕНКА», - сказав він.

Крім того, додав М.ТОМЕНКО, керівництво більшості не уповноважені главою держави на ухвалення рішень щодо низки інших принципових питань, зокрема, що стосуються зовнішньої та внутрішньої політики. Він наголосив, що саме тому, такий переговорний процес в середині парламенту між лідерами фракцій зайшов у глухий кут.

М.ТОМЕНКО нагадав, що саме тому опозиція на наполягала на зустрічі Президента саме з керівництвом парламентської опозиції. Крім того, додав він, опозиція чітко озвучила перелік питань, які мають бути обговорені з Президентом, а сама зустріч мала транслюватися в прямому ефірі.

«Настав час спілкування без посередників. Тоді буде зрозуміла позиція президента, і буде зрозумілою, хто не виконує зобов’язання України», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, вчора прес-служба Глави держави повідомила, що у робочому графіку Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА на початок наступного пленарного тижня роботи Верховної Ради запланована зустріч з керівниками депутатських фракцій, у тому числі опозиційних.

Наступний пленарний тиждень у ВР відбудеться 13-16 березня