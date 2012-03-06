Прокуратура порушила справу проти лідера «Союзу порятунку Донбасу»

Донецька прокуратура порушила кримінальну справу проти голови громадської організації «Союз порятунку Донбасу», депутата Ленінської в Донецьку районної ради Дмитра ВЕРЗИЛОВА за звинуваченням в опорі представнику влади.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив як сам Д.ВЕРЗИЛОВ, так і прес-служба Донецької обласної прокуратури.

За інформацією обласної прокуратури, кримінальну справа порушено 27 лютого 2012 року прокурором області «стосовно одного з депутатів Ленінської районної в місті Донецьку ради» за ч.2. ст. 342 (Опір представнику влади, працівнику правоохоронного органу, державному виконавцю, члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовцю) і ч.2 ст. 345 (Загроза або насильство стосовно працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

У цьому повідомленні наголошується, що в матеріалах дослідчої перевірки зібрано достатньо доказів, які вказують на наявність у діях депутата ознак складу вказаних злочинів.

«Перевіркою встановлено, що депутат, достовірно знаючи, що Донецька обласна державна адміністрація є об'єктом зі спеціальним режимом відвідування, з метою умисної організації порушення громадського порядку для підвищення свого політичного рейтингу, закликав зібрану ним же групу людей з числа учасників мітингу, пройти до будівлі Донецької ОДА, - пояснили в прокуратурі. - Після цього він, чинячи опір працівникам правоохоронного органу, діючи всупереч їхнім вимогам, спробував проникнути до будівлі. При цьому депутат завдав двом працівникам міліції декілька ударів, кваліфікованих згодом як легкі тілесні ушкодження.

3 березня депутату пред'явлено звинувачення у здійсненні вказаних злочинів. Ведеться слідство, розслідування у справі доручене слідчому відділу прокуратури Донецької області.

***

Натомість сам Д.ВЕРЗИЛОВ заявив, що кримінальну справу проти нього було порушено не 27, а 29 лютого 2012 року, відразу після того, як очолювана ним громадська організація 28 лютого провела під стінами прокуратури Донецької області мітинг з вимогою скасувати необгрунтоване підвищення для населення тарифів на послуги ЖКГ і притягнути мера Донецька до кримінальної відповідальності. «У мене на руках постанова від 29 лютого про порушення прокурором кримінальної справи проти мене», - сказав лідер організації «Союз порятунку Донбасу».

Він нагадав, що напередодні проведення мітингу 28 лютого проти підвищення комунальних тарифів, донецькі громадські активісти скаржилися на постійний тиск з боку слідчих прокуратури Донецької області. Так, 30 активістів громадського руху «Союз порятунку Донбасу» перед проведенням мітингу викликали на допит до прокуратури, де людей переконували відмовитися від участі в акції протесту, погрожуючи порушенням кримінальних справ.

За словами членів громадської організації «Союз порятунку Донбасу», кримінальну справу проти їх лідера Д.ВЕРЗИЛОВА порушено за подіями, які відбувалися ще в листопаді минулого 2011 року. Тоді (28 листопада) близько 100 учасників мітингу проти зростання тарифів і ошуканих вкладників кредитних спілок намагалися увірватися до будівлі Донецької облдержадміністрації для того, щоб передати свою резолюцію керівництву області, серед них був і Д.ВЕРЗИЛОВ.

«Порушення кримінальної справи проти мене «за опір владі» було прогнозованим явищем, яке напряму пов'язане з моєю активною громадською позицією і суспільною діяльністю. Це свідчить про злочинну змову керівництва Партії влади і прокурора Донецької області», - заявив Д.ВЕРЗИЛОВ кореспонденту УНІАН, додавши, що його «весь день допитують».