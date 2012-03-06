17 березня Тігіпко остаточно похоронить свою партію?

17 березня в Києві відбудеться з'їзд Партії регіонів, на якому планується оголосити про те, що кілька політичних сил, зокрема партія «Сильна Україна», «увіллються в Партію регіонів після свого саморозпуску».

Про це в інтерв'ю УНІАН повідомила народний депутат від Партії регіонів Олена БОНДАРЕНКО.

За її словами, з'їзд заплановано на 17 березня, він триватиме дві – дві з половиною години.

О.БОНДАРЕНКО розповіла, що Партія регіонів запропонувала «Сильній Україні» під час з'їзду підписати політичну угоду, після чого «Сильна Україна» має ухвалити рішення на своєму з'їзді про саморозпуск і влитися у ПР на основі індивідуального членства.

«Це наша традиція, всі наші політичні партнери, які будь-коли до нас приєднувалися, робили це таким чином. Для нас ця процедура знайома», - сказала депутат.

За словами О.БОНДАРЕНКО, з партією «Сильна Україна» переговори закінчено, і в Партії регіонів сподіваються на те, що ніхто не змінить свою точку зору, і домовленості залишаться у силі. «Сподіваємося, що до 17 березня у пана ТІГІПКА і його політичних прихильників з «Сильної України» думка не зміниться», - сказала О.БОНДАРЕНКО.

За її словами, у Партії регіонів хотіли б, щоб і інші політичні партії взяли участь у процесі об'єднання. «Ми зараз ведемо переговори з ще однією політичною партією, яка достатньо відома в Україні, але поки немає її відповіді, видно, вона поки не готова… Вони ще радяться з обласними організаціями, як їм вчинити, у якій формі цей політичний союз має відбутися, тому поки немає сенсу називати цю партію», - відзначила О.БОНДАРЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці жовтня 2011 року з'їзд партії «Сильна Україна» вирішив провести додаткові консультації з приводу ймовірного об'єднання з Партією регіонів.

У грудні С.ТІГІПКО заявляв, що питання про об'єднання партії «Сильна Україна» з Партією регіонів остаточно буде вирішено наприкінці січня 2012 р.

Проте 29 лютого С.ТІГІПКО сказав, що з'їзд партії «Сильна Україна» з приводу об'єднання з Партією регіонів відбудеться в березні. Він відзначив, що питання об'єднання «Сильної України» з Партією регіонів не знято, а затримка у проведенні об'єднувального з'їзду пояснюється підготовкою «Сильної України» до цього з'їзду. «Готуємося, ведемо переговори», - сказав С.ТІГІПКО.