Попов: Зняття з маршруту потяга «міської електрички» – тимчасове

Київ розрахується з боргами «міської електрички» до кінця березня. Перший фінансовий транш уже надійшов на рахунки Укрзалізниці. Рішення про остаточне погашення боргів винесуть на розгляд найближчої сесії Київради. Про це журналістам повідомив голова КМДА Олександр Попов.

За його словами нині між міською владою столиці та керівництвом Укрзалізниці є повне розуміння. Київська кільцева електричка, яка сьогодні користується великою популярністю серед киян, продовжить свою роботу у звичному режимі. Зняття з маршруту потяга – тимчасове, і пов’язане лише з необхідністю технічного обслуговування рухомого складу.

«Будь-який рухомий склад потребує періодичного технічного нагляду. І цей потяг зараз знаходиться на ремонті. 15 березня на сесії Київської міської ради розглядатиметься питання про повний розрахунок з Укрзалізницею, йдеться про 17 мільйонів гривень. Таким чином ми розрахуємося з боргами і продовжимо нашу співпрацю», – зауважив голова КМДА.

Офіційний портал КМДА