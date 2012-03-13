Домовлятися з МВФ Азаров відрядить нового міністра

Україна поки що не веде переговорів з Міжнародним валютним фондом про реструктуризацію боргу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ заявив сьогодні журналістам на брифінгу після ознайомлення з ходом будівництва станції метро «Іподром» у Києві.

«Ми поки що не ведемо ніяких конкретних переговорів про реструктуризацію нашої заборгованості. Навпаки, ми справно заплатили в січні погашення заборгованості перед МВФ. Тієї самої заборгованості, яку в 2008-2009 рр. попередній уряд одержав величезну суму 11 млрд.», - сказав М.АЗАРОВ.

Він зазначив, що кошти, взяті в 2008-2009 рр. у МВФ, були використані непродуктивно. І зараз для погашення заборгованості доводиться обмежувати в необхідному фінансуванні такі проекти, як будівництво станцій метро.

М.АЗАРОВ підкреслив, що найближчим часом Україна має намір провести переговори з керівництвом МВФ з питань двосторонньої співпраці. «Я доручив міністру фінансів (Юрію КОЛОБОВУ – УНІАН), він зараз входить у курс справи, десь цього місяця поїхати у Вашингтон, зустрітися з новим керівником місії і приступити до обговорення всіх тих питань, які є в нашій співпраці. Така поїздка, я думаю, здійснитися найближчим часом», - зазначив глава уряду.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 12 березня, М.АЗАРОВ заявив, що Україна попросить свого ключового кредитора - МВФ рефінансувати борг, погашення якого припадає на 2012 рік, новими кредитами в рамках програми stand-by. За словами українського прем'єра, така можливість рефінансування обговорювалася під час його зустрічі з виконавчим директором МВФ Крістін ЛАГАРД наприкінці січня.

Довідка УНІАН. Україна, котра виплатила в лютому 575 мільйонів доларів, до кінця 2012 року має повернути фонду ще близько 3,1 мільярдів доларів раніше одержаних кредитів.

У липні 2010 року МВФ схвалив програму stand-by для України, в рамках якої був готовий виділити близько 15,5 мільярдів доларів до кінця цього року.