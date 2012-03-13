У ВР зареєстрували законопроект про амністію Тимошенко і Луценка

Народний депутат, лідер партії «Фронт змін» Арсеній ЯЦЕНЮК вніс до Верховної Ради проект закону «Про амністію у 2012 році».

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, закон дасть змогу виправити викривлення чинної кримінальної і судової системи по відношенню до людей, які відбувають покарання за малозначущі злочини, а також поставить крапку в питанні політичних переслідувань екс-прем’єра Юлії ТИМОШЕНКО та екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА. Законопроект зареєстровано у парламенті під № 10174 13 березня.

У пояснювальній записці до законопроекту наголошено, що за даними Державної пенітенціарної служби України, станом на 1 лютого 2012 року в 142-х кримінально-виконавчих установах утримуються 116 тис. 107 осіб, з яких 12 тис. 600 засуджені на строк понад 10 років; 1 тис. 763 осіб відбувають покарання у вигляді довічного позбавлення волі; 987 – у вигляді арешту. Через таку велику кількість засуджених не виконуються норми забезпечення їх площею, що значно погіршує умови утримання в установах виконання покарань і призводить до порушення закріплених у Конституції прав засуджених.

З огляду на це, законопроект А.ЯЦЕНЮКА пропонує зменшити кількість осіб, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі та не становлять значної суспільної небезпеки. Документом пропонується застосувати амністію, насамперед, до найбільш незахищених та соціально вразливих категорій засуджених, зокрема неповнолітніх, вагітних, осіб похилого віку, інвалідів.

Проект закону передбачає оголошення амністії засудженим за статтями Кримінального кодексу, що допускають двояке тлумачення і застосування. Зокрема, йдеться про статтю 365 ККУ, яка, згідно з резолюцією ПАРЄ, є занадто широкою в застосуванні й, по суті, дозволяє криміналізацію звичайних політичних рішень. Як наслідок, це призводить до незаконного та необґрунтованого кримінального переслідування опозиційних політичних діячів з боку судових та правоохоронних органів.

Таким чином, законопроектом пропонується поширити дію закону про амністію у 2012 році на осіб, засуджених за статтями 191, 365 Кримінального кодексу України, за якими, серед іншого, засуджені Ю.ТИМОШЕНКО та Ю.ЛУЦЕНКО.

Окрім того, проект закону передбачає внесення змін до Кримінального кодексу України, Кримінально-процесуального кодексу України та закону України «Про застосування амністії в Україні», які дадуть змогу визнати осіб, звільнених на підставі акту амністії, як таких, що не мають судимості. Як наслідок, такі особи володітимуть повним обсягом прав та повноважень, зокрема й правом бути висунутим кандидатом у народні депутати України та бути обраним за результатами виборів у жовтні 2012 року.