Азаров привітав міністрів із річницею

Прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ привітав членів уряду із 2-річчям роботи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив, відкриваючи засідання Кабінету міністрів України.

«Перш за все, вітаю вас з 2-річчям роботи нашого уряду. Підсумки підбивати не буду, хочу лише заради об’єктивності нагадати факти. За минулі роки наші люди мали постійну роботу, отримували нові робочі місця і повертались з вимушених відпусток за власний рахунок на старі (робочі місця – УНІАН)», - сказав М.АЗАРОВ.

Він наголосив, що за два роки роботи уряду не було обвалу гривні, втрати людьми своїх заощаджень. За словами прем’єра, за цей час зарплати, пенсії, соціальні виплати зростали, а держава зупинила нарощувати запозичення.

«Як вчора сказав гірничий майстер на будівництві метрополітену: головна зміна в його житті – це те, що після принизливого для робочої людини простою у 2008-2009 роках він знову живе повноцінно. Складно, але повноцінно», - сказав М.АЗАРОВ.