Суддів, які вели резонансні політичні процеси, охороняє Грифон

Міліція не контролює процес охорони суддів, які вели резонансні політичні процеси.

Про це розповів міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко, відповідаючи на питання про те, що судді Родіон Кірєєв та Олена Сітайло досі є охоронюваними особами попри завершення процесу над Юлією Тимошенко.

"У мене на контролі охорона цих людей не стоїть", - зазначив він.

Глава МВС додав, що кожен громадянин в разі необхідності може звернутися до суду з проханням про надання охорони.

"На підставі звернень цих осіб, суд вирішив надати їм охорону, яку у випадку з суддями має здійснювати спец підрозділ "Грифон", - уточнив Захарченко.

Як відомо, журналісти неодноразово бачили, як суддю Кірєєва супроводжували охоронці.

Українська правда