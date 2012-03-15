«Справа соціологів»: СБУ знайшла стрілочника

Викликати членів Вченої ради Інституту соціології НАН України на допит до СБУ – це, напевне, була помилка молодого слідчого, адже він не врахував той факт, що через такі дії банальну справу про розкрадання державних коштів почнуть політизувати, але разом з цим слідчий діяв згідно існуючого законодавства. Про таке в прямому ефірі «5 каналу» заявила прес-секретар голови СБУ Марина Остапенко.

«Можливо дійсно, саме у цьому випадку слідчий, це була молода особа, він, можливо, мав подумати перед тим, як викликати всіх членів Вченої ради. Можливо, він мав би спочатку зробити інші процесуальні дії – прийти до них, перепитати на місці, а не викликати одразу всіх у Службу. Тут я абсолютно згодна з Президентом: людина, слідчий виявився не дуже, не буду казати непрофесійним, але він не врахував певних моментів», – заявила прес-секретар.

«Зокрема те, що цю банальну кримінальну справу, яких наші слідчі розслідують десятками в місяць, намагаються зробити політичною. Я думаю, що це просто емоційно наші соціологи відреагували, накрутивши суспільство. Тому що це, ще раз підкреслюю, звичайна кримінальна справа, що стосується розтрати бюджетних коштів. Служба безпеки, у цьому випадку, діє винятково у межах законодавства, але я погоджуюсь з тим, що можна було дійсно трошки подумати, і якимось іншим чином запросити цих людей, або самим прийти до них і опитати на місці», – зауважила Остапенко.