Попов: Молодіжні ініціативи сьогодні можуть покращити життя Києва вже завтра

Як привести столичну торгівлю до європейського стандарту, як значно покращити харчування дітей у школах та дитячих садках міста, як посилити рівень захисту прав споживачів і навіть навести лад у сфері соціальної реклами – відповіді на ці питання запропонували голові КМДА Олександру Попову ініціативні студенти Київського національного торговельно-економічного університету.

Напередодні очільник міськдержадміністрації зустрівся з молодими активістами у своєму робочому кабінеті та особисто вивчив усі їхні пропозиції, повідомляє прес-служба КМДА. Адже для свіжих та прогресивних ідей щодо поліпшення соціально-економічного розвитку міста київська влада завжди знайде час та ресурси.

«Ухвалюючи Стратегію Розвитку міста, ми фактично розробили план дій на наступні 10-15 років. І саме нинішні студенти, ці ініціативні та креативні молоді люди, нарешті втілюватимуть наші наміри та мрії у життя. Ми відкриті для всіх сучасних і прогресивних пропозицій, готові вивчати та впроваджувати інноваційні проекти. Переконаний, дуже багато з цих ідей зможуть дійсно покращити соціально-економічний клімат у столиці», – сказав під час зустрічі Олександр Попов.

Голова КМДА направив пропозиції молоді у профільні управління для ретельного вивчення, а також запросив студентів до активної систематичної співпраці. Особливо Олександр Попов зацікавився проектом «Бізнес-інкубатор», який уже кілька років функціонує на базі університету.

«Ідеї бізнесу від студентів київських вищих навчальних закладів можуть дуже швидко втілитися у життя. Плануючи Перший Київський інвестиційний форум, ми запросили дуже багато інвесторів з усіх куточків світу. Я переконаний, що багато студентських проектів можуть дійсно зацікавити великий бізнес та отримати реальну фінансову підтримку», – наголосив Олександр Попов.