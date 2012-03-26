Попов планує провести День Києва за рахунок бізнесменів

Більшість заходів, запланованих в рамках святкування Дня Києва, міська влада планує провести за рахунок позабюджетних коштів. Про це заявив у понеділок на апаратній нараді голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов.

«Ми працюємо зараз і з громадськими організаціями, і з соціально відповідальними бізнес-структурами, які налаштовані допомогти місту у святкуванні Дня Києва. І це має стати правилом: організовувати міські свята саме таким чином, із залученням меценатів та спонсорів», – сказав Олександр Попов.

З міського бюджету на святкування Дня Києва планується витратити лише близько 5 мільйонів гривень. Скільки буде витрачено позабюджетних коштів, поки не ясно.

Олександр Попов дав доручення профільним заступникам та головам районів консолідувати зусилля різних бізнес-структур, що запланували масові заходи на День Києва. «Ми плануємо провести його на дуже високому рівні. Всі розважальні заходи мають бути включені до загальноміської програми святкування. Потрібно, щоб якомога більша кількість киян дізналися про те, де можна цікаво і весело провести час у День міста», – цитує голову КМДА Главком.