Завтра в Україні почнеться суттєве потепління

1 червня за прогнозами синоптиків на території України очікується мінлива хмарність, переважно без опадів, лише на Волині та Закарпатті місцями пройде короткочасний дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11°, у південній частині та східних областях 12-16°, вдень 17-22°, у східних областях та Криму 24-29°.

Про це УНІАН повідомили в Укргідрометцентрі.

2-3 червня утримається мінлива хмарність. У західних та Вінницькій областях пройдуть дощі, місцями сильні, у північних областях (крім Сумської) короткочасні дощі; в окремих районах грози. Температура вночі 6-11°, вдень 16-21°, в західних областях місцями вночі 3-5° тепла, вдень 13-15°. На решті території переважно без опадів. Температура у центральних областях вночі 9-14°, вдень 22-27°, у східній та південній частині вночі 13-18°, вдень підвищення до 27-32°. Вітер в Україні переважно північно-східний, 5-10 м/с.

4-5 червня у східній частині та в Криму переважно без опадів; на решті території часом дощі, грози. Температура вночі 12-18°, на півдні та сході до 21°, вдень у східній половині України 29-34°, на решті території 4 червня 23-28° (у Вінницькій, Житомирській областях 17-22°), 5 червня зниження до 18-24°; лише в західних областях вночі 7-13°, вдень 13-19°.

У м.Києві та столичній області 1 червня очікується мінлива хмарність. Переважно без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі 7-9°, вдень 18-20°, по області вночі 6-11°, вдень 17-22°.

2-3 червня мінлива хмарність утримається. Пройдуть короткочасні дощі, місцями грози, лише вночі 2 червня без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11°, вдень 16-21°.

4-5 червня пройдуть дощі, грози. Підвищення температури вночі до 12-17°, вдень 4 червня до 25-28°, 5 червня відбудеться зниження температури до 20-23°.