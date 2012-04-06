США допоможуть спостерігачам на виборах в Україні

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив Надзвичайний та Повноважний Посол США в Україні Джон Теффт учора на прес-конференції у Вінниці.

«Ми, як і у попередні роки, будемо надавати підтримку й допомогу організаціям, що здійснюють спостереження за виборами, місцевим організаціям, таким як «Опора» та іншим», - повідомив дипломат.

Він зазначив, що знає про те, що уряд України запросив спостерігачів місії ОБСЄ для здійснення спостереження за виборами, і переконаний, що це відбудеться.

«Ми завжди представників посольства надсилаємо по регіонах України і вони теж долучаються до місії спостереження за виборами. Я не знаю, чи буде закордонний спостерігач американцем чи англійцем, італійцем, але, я впевнений, що у Вінниці будуть спостерігачі з іноземних місій», - сказав Дж.Теффт. Він також додав, що «якщо мені на той час дозволять поїхати із Києва, я із задоволенням приїхав би до Вінниці».