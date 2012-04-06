Дзюба: Янукович виправдовував необхідність судів над опозиціонерами

Про це повідомив один з організаторів ініціативної групи, літературознавець, публіцист Іван Дзюба в ефірі телеканалу ТВі пише Українська правда.

"Були пропозиції різні, такі не зовсім певні, про те, щоб зустрітися з членами ініціативної групи", - розповів він.

"Ми обговорювали це питання, оскільки на це повинна даватися не власна відповідь, а колективна, і пришли до висновку, що як ініціативна група ми зараз не можемо зустрічатися, просто тому, що ще тільки готуємося до цього круглого столу. Відбудеться круглий стіл, тоді можна з якимось документами звертатися", - уточнив Дзюба

"Це був перший етап. На цьому все ніби скінчилося. Але через кілька днів надійшла пряма пропозиція від президента, персонально кільком людям, не як членам ініціативної групи, а просто, як представникам інтелігенції. На таке пряме запрошення президента не можна не чемно відповідати і немає підстав не зустрітися і не сказати, що ти думаєш. Ми, звичайно, прийняли цю пропозицію. Були Мирослав Попович, я був, був Богдан Гаврилишин, була Ганна Скрипник, директор Інституту фольклору і етнології", - розповів Дзюба.

При цьому він сказав, що на зустрічі також "була Ганна Герман і директор Інституту стратегічних досліджень Єрмолаєв, вони не були учасниками цієї розмови, вони присутні були просто".

"Ми висловили все те, що сьогодні говорили на круглому столі прямо в очі президенту. Говорили і про політичні репресії, і про ті проблеми, які створюють ці політичні репресії, тривоги з приводу майбутніх виборів…", - зазначив академік.

На уточнююче запитання, що відповів президент, Дзюба повідомив: "Президент дуже уважно вислухав, записував собі все, реагував дуже спокійно, ніякої ні роздратованості, ні невдоволення не виявляв. Де з чим він погоджувався. Наприклад, погодився з тим, що не так, як слід, був проведений суд над Тимошенко і Луценком. Але, в основному, він виправдовував, говорив про необхідність цих судових і інших заходів. Тобто він свою цю позицію в основному виправдовував", - уточнив публіцист.