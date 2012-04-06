Строк екс-міністру Тимошенко регіонал називає пересторогою всім
Олійник коментує засудження колишнього міністра охорони навколишнього природного середовища України Георгія Філіпчука до трьох років позбавлення волі.
Засудження колишнього міністра охорони навколишнього природного середовища України Георгія Філіпчука до трьох років позбавлення волі за перевищення службових повноважень має стати пересторогою всім чиновникам.
Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі народного депутата від Партії регіонів, першого заступника голови Комітету Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Володимира Олійника з приводу рішення Солом’янського райсуду Києва, за яким Г.Філіпчука було засуджено за перевищення влади і посадових повноважень під час укладення угоди з юридичною фірмою про надання Мінприроди консультацій під час розгляду спору в міжнародних юридичних інституціях з приводу розірвання угоди, укладеної між урядом і компанією Vanco International ltd. про розробку шельфу Чорного моря.
«Відповідно до вимог статті 19 Конституції України, встановлюється правовий порядок у державі – ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством, а органи державної влади та місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Так от, у даному випадку відбулося перевищення службових повноважень, і суд встановив цей факт та дав йому правову оцінку, визнаючи колишнього міністра винним», - пояснив В.Олійник.
«Це ще раз свідчить про те, що ті, хто перебувають на високих посадах, завжди мають пам’ятати: не можна перевищувати повноваження і не можна самочинно привласнювати собі повноваження, не передбачені законом», - наголосив народний депутат.
В.Олійник також зауважив, що в даному випадку перевищення службових повноважень колишнім міністром екології призвело до збитків державі. «Дії колишнього міністра призвели до того, що державі були нанесені збитки, були порушені національні інтереси», - заявив він.
Парламентарій нагадав, що стаття 365 Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання за перевищення службових повноважень і за якою був засуджений колишній міністр, служить пересторогою для всіх осіб, які працюють в органах влади.
«Коли представники опозиції вимагали позбавитися цієї статті, вони не врахували того факту, що всі соціологічні дані свідчили, – не можна виключати цю статтю, вона є пересторогою для всіх, хто при владі. І дане судове рішення є дуже показовим уроком для всіх колишніх, нинішніх та майбутніх чиновників: не можна перевищувати повноваження, бо це є порушенням закону, це завжди буде бити по національних інтересах і завжди буде каратися відповідно до закону», - резюмував В.Олійник.