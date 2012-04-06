Кулиняк пояснив, чому звільнив музейників

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі міністра культури «з приводу інтерпретацій у ЗМІ рішень Міністерства культури України щодо зміни керівництва декількох музейних державних закладів».

Як наголосив М.Кулиняк, «враховуючи велику увагу, яку приділяють ЗМІ України змінам керівництва державних музейних закладів України, вважаю необхідним підкреслити, що всі останні зміни керівництва відбуваються у відповідності до курсу на модернізацію музейної справи України».

Міністр культури зазначає, що «після низки проведених досліджень, соціологічних опитувань, аналітичної роботи та перевірок господарської діяльності було виявлено масові порушення і недотримання елементарних вимог законодавства України, що призвело до катастрофічного стану не тільки музеїв України а й всієї культурно-історичної спадщини».

«Ситуація дуже складна і потребує виважених та рішучих кроків для запобігання знищення пам’яток України», - заявляє М.Кулиняк і додає, що «перші кроки стосуються керівників державних закладів культури, які протягом десятиліть не відповідали тим завданням та очікуванням, які на них покладали мої попередники».

«Я, як міністр України несу персональну відповідальність за збереження української культурної спадщини не тільки перед народом України, а й перед світовою спільнотою, тому що культурно-історична спадщина України є частиною світової культурно-історичної спадщини. Уряд України протягом останніх 20-ти років підписав низку міжнародних Конвенцій по збереженню спадщини і кожний міністр культури України, мої попередники, ті хто прийдуть після мене, несуть за це персональну відповідальність», - наголошує М.Кулиняк.

Також він підкреслює, що як міністр не може «залишати на керівних посадах провідних музеїв та заповідників України людей, діяльність яких викликає занепокоєння в професійному середовищі, та призводить до пошкодження стародавніх пам’яток України». Він зазначає, що Інститут археології України на чолі з академіком Петром Толочком били на сполох «про несанкціоноване відкриття саркофагу дружини Ярослава Мудрого та безпідставне святкування 1000 річчя Софії Київської, не маючи на це жодного наукового підґрунтя та санкцій відповідних наукових установ». «Така ж сама справа зі збереженням стародавніх українських ікон в Національному художньому музеї поряд з іншими фатальними недоліками в керуванні одним з найстаріших та впливовіших музеїв України», - зауважує М.Кулиняк.

При цьому він наголошує на тому, що міністр культури має право звільняти своїх підлеглих за грубі порушення у визначеному законом порядку. «Головна місія директора музейного закладу – це збереження та передача знань. Якщо мої підлеглі не справляються зі своїми обов’язками, а їх діяльність завдає шкоди ввіреним мені державою музейним закладам, я маю приймати відповідні рішення», - пише міністр у своєму коментарі.

Він підкреслює, що «перед керівництвом сучасного музею стають питання значно більш розширені, ніж просто збереження та передача знання». «Компетенція керівництва розширюється до таких питань як стратегія розвитку, фінансування, логістика, контроль управління, маркетинг, планування, підвищення кваліфікації працівників у відповідності до постійно змінюючогося інформаційного та технологічного простору, тарифікація, формування лідерських позицій музею, промоції музею в середині країни та за її межами. Керівництво має пильно стежити за такими напрямами діяльності, як збільшення кількості відвідувачів, соціо-економічний вплив на розвиток в цілому, туристична привабливість, культурне засвоєння прилеглої території та локальний розвиток», - зазначає міністр культаури і запитує: «Чи багато в Україні директорів музеїв, які б відповідали цим банальним сучасним вимогам?»

М.Кулиняк переконаний, що «модернізація керівництва музею полягає в переході від традиційної організації, так би мовити «архаїчної», до раціональної організації». «Але саме цей перехід має так званий «синдром несприйняття змін». Зміни будуть. І вони неминучі. Тому перед тим як залучитися до модернізації, кожному керівникові музею слід чітко визначитися, чи готовий він особисто до впровадження таких змін», - вважає міністр культури.