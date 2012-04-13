Нардепи відмовились дивитися фільм про жахи Лук’янівського СІЗО
Верховна Рада не дала згоди на трансляцію сьогодні під час засідання парламенту фільму «Лук’янівка. В’язниця №1» про умови утримання в’язків Лук’янівського СІЗО.
Як передає кореспондент УНІАН, за та, щоб подивитись цей фільм у ВР, проголосували лише 113 народних депутаті з 405, зареєстрованих в сесійній залі.
Дане питання було поставлено на голосування за пропозицією лідера фракції "БЮТ-Батьківщина" Андрія Кожем’якіна, оскільки ще в понеділок на Погоджувальній раді обговорювалось це питання.
Як повідомляв УНІАН, нещодавно на телеканалі ТВі вийшов сюжет журналіста Костянтина Усова, в якому показано побут в'язнів Лук'янівського СІЗО і зловживання наглядачів та інших службовців закладу.
На початку свого сюжету автор зазначив: «Оскільки саме Київський СІЗО тримає в інформаційному просторі перше місце за кількістю повідомлень про звірства, катування, про нелюдські умови утримання і дивні смерті в тюремних камерах, оскільки саме туди влада Януковича скеровує своїх ворогів, півроку тому ми поставили перед собою надзавдання - знайти спосіб показати людям справжню Лук'янівку. Справжню, а не ту, яку демонструють обраним ЗМІ».
Для цього журналісти ТВі зуміли вибудувати усередині в'язниці власну «агентурну мережу». Для того, щоб через максимально короткий час мати своїх людей в кожному корпусі, на кожному поверсі СІЗО. «Кожному з агентів ми передавали мобільні телефони, оснащені відеокамерами. І часточками, по 10-15 секунд, протягом шести місяців - ув'язнені надсилали нам уривки свого життя», - зазначив К.Усов.
9 квітня Президент України Віктор Янукович запропонував генеральному прокурору України Віктору Пшонці організувати перевірку у Київському слідчому ізоляторі.
Сьогодні ж тюремники заявили, що інформація про порушення прав засуджених у документальному фільмі «Лук`янівка.Тюрма № 1» є «фотомонтажем».