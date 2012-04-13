Нардепи відмовились дивитися фільм про жахи Лук’янівського СІЗО

Як передає кореспондент УНІАН, за та, щоб подивитись цей фільм у ВР, проголосували лише 113 народних депутаті з 405, зареєстрованих в сесійній залі.

Дане питання було поставлено на голосування за пропозицією лідера фракції "БЮТ-Батьківщина" Андрія Кожем’якіна, оскільки ще в понеділок на Погоджувальній раді обговорювалось це питання.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно на телеканалі ТВі вийшов сюжет журналіста Костянтина Усова, в якому показано побут в'язнів Лук'янівського СІЗО і зловживання наглядачів та інших службовців закладу.

На початку свого сюжету автор зазначив: «Оскільки саме Київський СІЗО тримає в інформаційному просторі перше місце за кількістю повідомлень про звірства, катування, про нелюдські умови утримання і дивні смерті в тюремних камерах, оскільки саме туди влада Януковича скеровує своїх ворогів, півроку тому ми поставили перед собою надзавдання - знайти спосіб показати людям справжню Лук'янівку. Справжню, а не ту, яку демонструють обраним ЗМІ».

Для цього журналісти ТВі зуміли вибудувати усередині в'язниці власну «агентурну мережу». Для того, щоб через максимально короткий час мати своїх людей в кожному корпусі, на кожному поверсі СІЗО. «Кожному з агентів ми передавали мобільні телефони, оснащені відеокамерами. І часточками, по 10-15 секунд, протягом шести місяців - ув'язнені надсилали нам уривки свого життя», - зазначив К.Усов.

9 квітня Президент України Віктор Янукович запропонував генеральному прокурору України Віктору Пшонці організувати перевірку у Київському слідчому ізоляторі.

Сьогодні ж тюремники заявили, що інформація про порушення прав засуджених у документальному фільмі «Лук`янівка.Тюрма № 1» є «фотомонтажем».