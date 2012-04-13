Тюремники назвали фільм про жахи у Київському СІЗО «фотомонтажем»

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова Державної пенітенціарної служби України Олександр Лісіцков заявив на засіданні парламенту.

«Ті факти, які були представлені суспільству, основна частина, вони не підтверджуються», - сказав він, додавши, що перевірка в СІЗО триває.

О.Лісіцков підкреслив, що проведене службове розслідування на рівні Управління Державної пенітенціарної служби по Києву і Київській області, а також у СІЗО проводять перевірки прокуратура і центральний апарат ДПтС.

Коментуючи резонансний телесюжет журналіста Костянтина Усова «В`язниця №1» про порушення і зловживання в Київському СІЗО, О.Лісіцков заявив: «Я вам скажу, що ми вилучили певні електронні носії в деяких засуджених, ми передали ці всі матеріали в прокуратуру, і на сьогодні ми бачимо, що відбувся або проходить певний фотомонтаж, так званий».

Після цих слів в залі розпочався шум, зокрема, депутати від опозиції висловлювали обурення. О.Лісіцков закликав їх почекати до завершення перевірки СІЗО.

Вислухавши керівника ДПтС, народний депутат від НУ-НС Юрій Стець зажадав від нього вибачитися «за всю ту брехню, яку він сьогодні виголосив з трибуни Верховної Ради щодо стану справ у Лук’янівському СІЗО».

«Складається думка, що все просто чудово», - заявив він.

У відповідь О.Лісіцков сказав, що в Лук’янівському СІЗО існують побутові проблеми, що пов`язано з тим, що деякі будівлі ізолятора побудовані понад 100 років тому.

«Необхідно проводити ремонт у камерах, капітальний ремонт комунікацій», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно на телеканалі ТВі вийшов сюжет журналіста К.Усова, в якому показано побут ув’язнених Лук’янівського СІЗО, порушення їх прав і зловживання наглядачів та інших службовців установи.

9 квітня Президент України Віктор Янукович запропонував генеральному прокурору України Віктору Пшонці організувати перевірку в Київському слідчому ізоляторі.