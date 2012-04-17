Кличко відхрестився від союзу з Королевською

Про це він сказав сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

"Наша партія на сьогодні йде самостійно, але ми готові і вимагаємо (від колег по опозиції - УНІАН) співпраці. Без погодження наших дій ця робота не буде ефективною", - сказав В.Кличко.

Лідер партії УДАР вкотре запропонував іншим опозиційним силам публічно домовитися про план спільних дій до і після парламентських виборів, про висунення єдиних опозиційних кандидатів в одномандатних округах на основі так званих "праймеріз", а також про створення Комітету захисту результатів виборів.

"Наше завдання - сформувати більшість. Якщо ми цю більшість не зможемо сформувати, я цього теж не виключаю, нам потрібно зафіксувати, що ні в якому разі ми не будемо співпрацювати з владою", - заявив він.

За словами В.Кличка, відповідні пропозиції передані опозиційним силам. "Ми спільно повинні розробити чіткий план дій. Ініціатива логічна, і я сподіваюся, що ініціатива буде підтримана. Якщо ні, це також конкретна відповідь на ті виклики, які на сьогодні є", - переконаний лідер УДАРу.

В.Кличко також повідомив, що його партія готова висунути 70 кандидатів у депутати в одномандатних округах. "Після визначення меж округів готові надати список своїх кандидатів. На сьогодні в нас 70 кандидатів по "мажоритарці", і ми готові погоджувати цих кандидатів з представниками опозиції, КОДу, партіями, які позиціонують себе як опозиція, і проговорювати, хто з цих кандидатів має найбільшу підтримку, відштовхуючись від бажання виборців", - заявив він.

Лідер партії УДАР також спростував інформацію по проведення переговорів про об'єднання з політичною силою Наталії Королевської. "Інформація про об'єднання з Наталією Королевською не відповідає дійсності", - підкреслив В.Кличко.