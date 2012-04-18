Горбачов вирішив повернутися в політику для боротьби з правлячим режимом
Екс-президент СРСР Михайло Горбачов заявив, що відроджує соціал-демократичну партію.
Горбачов прийшов до висновку, що російський народ втомився від засилля правлячої партії, і росіянам потрібно щось нове, повідомляє канал 24tv.
«Ми прийшли до висновку, що нам треба обговорити питання про створення альтернативи правлячому режиму», - заявив Горбачов.
Головною роллю нової політсили Горбачов вважає консолідуючу. Він переконаний - соціал-демократи зможуть об'єднати навколо себе багатьох опозиціонерів. Отже,на його думку, є реальні шанси потрапити в парламент.
Екс-президент СРСР заявив, що готовий дати старт політсилі, але очолювати її поки не хоче.
Горбачов очолював соціал-демократичну партію Росії в 2000 році. В 2007 році політсилу ліквідував Мін'юст РФ через її малу популярність.