Горбачов вирішив повернутися в політику для боротьби з правлячим режимом

Горбачов прийшов до висновку, що російський народ втомився від засилля правлячої партії, і росіянам потрібно щось нове, повідомляє канал 24tv.

«Ми прийшли до висновку, що нам треба обговорити питання про створення альтернативи правлячому режиму», - заявив Горбачов.

Головною роллю нової політсили Горбачов вважає консолідуючу. Він переконаний - соціал-демократи зможуть об'єднати навколо себе багатьох опозиціонерів. Отже,на його думку, є реальні шанси потрапити в парламент.

Екс-президент СРСР заявив, що готовий дати старт політсилі, але очолювати її поки не хоче.

Горбачов очолював соціал-демократичну партію Росії в 2000 році. В 2007 році політсилу ліквідував Мін'юст РФ через її малу популярність.