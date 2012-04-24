За Тимошенко вступилось російське МЗС

Як повідомляє РІА «Новости», про це йдеться в коментарі МЗС РФ.

"У Москві зі стурбованістю сприйняли повідомлення ЗМІ про погіршення стану здоров'я ув'язненої екс-прем'єр-міністра України Тимошенко, яка потребує термінової медичної допомоги. Розраховуємо, що владою України будуть вжиті всі необхідні заходи щодо повного дотримання законних прав Ю.В.Тимошенко, проявлена гуманність і знайдені шляхи адекватного, що не ускладнює внутрішньополітичну обстановку в країні, врегулювання ситуації", - йдеться в коментарі російського зовнішньополітичного відомства.

Як зазначається в повідомленні, Ю.Тимошенко заявила у вівторок в прокуратуру, що при перевезенні з колонії в лікарню її били - троє співробітників колонії викручували руки і ноги, вдарили в живіт, а адвокат Ю.Тимошенко повідомив, що вона оголосила голодовку "на знак протесту проти того, що відбувається в Україні". Державна пенітенціарна служба України спростувала повідомлення про фізичний вплив і не виключила, що в судовому порядку захищатиме честь і гідність своїх співробітників.