Власенко розповів, хто побив Тимошенко

Захисник Юлії Тимошенко Сергій Власенко в ефірі ток-шоу «Час: Підсумки дня» на «5 каналі»розповів, хто побив екс-прем’єра та заявив, що Юлія Тимошенко не відмовлялася офіційно зафіксувати тілесні ушкодження, які їй були завдані працівниками Пенітенціарної служби.

«Близько дев’ятої години вечора до неї в камеру зайшов перший заступник начальника колонії майор Коваленко Андрій Миколайович, який сказав їй: коротше так – збирайся, або їдеш сама, або ми тебе силою повеземо. Юлія Володимирівна відповіла: я заявила першому заступнику міністра охорони здоров’я про те, що після зустрічі з захисниками в понеділок я прийму рішення, чи їхати, чи ні. Після цього на неї накинули простирадло, почали її бити, і після цього потягли її до лікарні. Перед тим співкамерницю вивели із камери, тобто Юлія Володимирівна перебувала там одна… Юлія Володимирівна дуже сильно кричала, я переконаний, що це чула, напевно, половина колонії. Я сьогодні її бачив - у неї величезна гематома – це при тому, що сьогодні уже вівторок, а це відбулося в п’ятницю», – заявив Власенко.

«Троє людей було, три чоловіка: першого прізвище Коваленко Андрій Миколайович, перший заступник начальника колонії, прізвище другої людини Парамей, я не пам’ятаю ім’я та по батькові, третього співробітника колонії Юлія Володимирівна не знає», – додав захисник екс-прем’єра.

«Коли Юлію Тимошенко доставили до лікарні «Укрзалізниці», після того, що з нею відбулося, вона сказала: без захисників я до себе нікого не допущу. Коли її перевезли назад, зрозумівши у понеділок, що мене туди не допускають, вона викликала начальника медичної частини колонії, вона викликала туди наглядаючого прокурора, вона викликала туди чергового лікаря, і в присутності всіх цих людей вона продемонструвала їм ті тілесні ушкодження, які у неї є, вони їх зафіксували, і з їх слів вони це внесли в її лікарську картку. Чи вони це зробили, ми не знаємо, бо ми не можемо у цьому пересвідчитись, але це все відбулось», – зазначив Власенко.