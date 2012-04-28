Яценюк і Турчинов кличуть Кличка до компанії

Лідер партії «Фронт Змін» Арсеній Яценюк та перший заступник голови партії ВО «Батьківщина» Олександр Турчинов висловили беззаперечну підтримку лідеру партії «УДАР» Віталію Кличку та закликали його до лав об’єднаної опозиції.

Про це йдеться у переданому УНІАН прес-службою партії «Фронт Змін» зверненні А.Яценюка та О.Турчинова до ІХ всеукраїнського з’їзду політичної партії «УДАР Віталія Кличка», що відбувається сьогодні.

«Повалення режиму стає справою честі й ділом виживання всіх громадян та створених ними об’єднань. Наступною спільною справою має стати відновлення дії Конституції, злам корупційних схем, що призвели до справжнього зубожіння мільйонів українців, та реалізація стратегії європейського майбутнього для нашої країни», - йдеться у зверненні.

«Це неможливо поза єднанням людей совісті й честі проти свавілля та руйнування людської гідності. Це єднання здатне зупинити зло, тому його так боїться, так оббріхує і так намагається не допустити правлячий режим», - наголошують А.Яценюк та О.Турчинов.

Лідер «Фронту Змін» та перший заступник голови ВО «Батьківщина» привітали делегатів з’їзду партії «УДАР Віталія Кличка» та побажали їм плідної праці.

З’їзд партії «УДАР Віталія Кличка» скликаний у час, коли країна постала перед безпрецедентними викликами, наголошується у зверненні. «Ніколи ще за останні 20 років українське суспільство не знало такого беззаконня, грабунку створених ним багатств, насильства над своїми членами та міжнародної зневаги. Ніколи за ці роки Україну так брутально не розколювали, так відверто не дурили і так нахабно не обкрадали», - йдеться у документі.

«Пам’ятаймо, як багато сьогодні залежить від кожного з нас. Будьмо пильні, будьмо відповідальні й будьмо далекоглядні. Тільки разом ми переможемо», - наголосили А.Яценюк та О.Турчинов.

Як повідомляв УНІАН, 23 квітня партії «Батьківщина» та «Фронт Змін» підписали Декларацію єдності для перемоги на парламентських виборах.

Загалом до складу об’єднаної опозиції, яка спільно йде на парламентські вибори, увійшли шість партій: «Батьківщина», «Фронт Змін», Народний Рух України, «Народна Самооборона», «За Україну!, «Реформи і порядок».