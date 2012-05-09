Тимошенко сподівається, що бойкот Євро-2012 не знадобиться

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу перед Качанівською виправною колонією Харкова сказала донька екс-прем’єра Євгенія Тимошенко, коментуючи ставлення Ю.Тимошенко до наміру деяких лідерів європейських країн бойкотувати матчі Євро-2012 в Україні.

«Вона (Ю.Тимошенко – УНІАН) сподівається, що ця ситуація, політична криза, вирішиться протягом цього часу до початку чемпіонату, тому що зараз настав критичний переломний момент. Ми всі сподіваємось, що ігри пройдуть як свято спорту», - сказала Є.Тимошенко.

Довідка УНІАН. Про намір бойкотувати матчі Євро-2012 в Україні заявила Єврокомісія, а також представники урядів низки держав на чолі з Німеччиною, представники якої повідомили, що остаточне рішення буде ухвалено в залежності від рішень Києва у справі екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко.

Серед 27 держав Євросоюзу проти бойкоту матчів Євро-2012 в Україні виступила лише співорганізатор заходу - Польща.