Янукович і Медведєв привітали один одного по телефону

Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду РФ, В.Янукович і Д.Медведєв обмінялися поздоровленнями з нагоди Дня Перемоги, наголосивши, що це свято є спільним для народів двох країн.

Крім того, Президент України привітав Д.Медведєва із затвердженням на посаді прем'єр-міністра, побажавши успіхів у цій роботі.

Під час розмови Д.Медведєв і В.Янукович також підтвердили взаємну готовність і надалі активно розвивати російсько-українську співпрацю.