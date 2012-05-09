Янукович і Медведєв привітали один одного по телефону
15:48, 09 травня 2012Політика
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Президент України Віктор Янукович і прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв по телефону привітали один одного з Днем Перемоги.
Янукович і Медведєв обмінялися поздоровленнями
Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду РФ, В.Янукович і Д.Медведєв обмінялися поздоровленнями з нагоди Дня Перемоги, наголосивши, що це свято є спільним для народів двох країн.
Крім того, Президент України привітав Д.Медведєва із затвердженням на посаді прем'єр-міністра, побажавши успіхів у цій роботі.
Під час розмови Д.Медведєв і В.Янукович також підтвердили взаємну готовність і надалі активно розвивати російсько-українську співпрацю.
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