Президент Польщі хоче допомогти Януковичу з «питанням Тимошенко»

Президент Польщі Броніслав Коморовський може приїхати в Україну до початку фіналу Євро-2012, якщо такий візит міг би допомогти вирішенню справи ув'язненої екс-глави українського уряду Юлії Тимошенко.

Про це кореспонденту УНІАН у Польщі в середу сказала прес-секретар глави Польської держави Анна Тшаска-Вєчорек.

Вона відзначила, що Б.Коморовський сьогодні зробив спеціальну заяву для медіа на тему України, виступивши проти бойкоту запланованого на початок літа фіналу чемпіонату Європи з футболу та закликавши українську владу знайти рішення у справі екс-прем'єра.

Співрозмовник агентства сказала, що Президент Польщі підтвердив свій намір взяти участь у церемонії відкриття та закриття Євро-2012 разом Президентом України Віктором Януковичем, зауваживши, що Б.Коморовський готовий провести додаткову зустріч з ним «у справі Тимошенко» до початку чемпіонату.

"Додаткова зустріч бажана, якби вона принесла істотний прогрес для вирішення справи Юлії Тимошенко", - сказала прес-секретар, зауваживши, що Б.Коморовський підтримує контакт з В.Януковичем.